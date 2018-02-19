Общество

«День профсоюзов» 21 февраля пройдет в Порхове

21 февраля в Порховском районе пройдет «День профсоюзов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Напомним, что Псковский областной совет профсоюзов с начала 2018 года проводит в муниципальных образованиях региона серию мероприятий под таким названием. Встречи с профсоюзным активом и гражданами, заинтересованными в участии в профсоюзном движении, уже прошли в Новосокольническом и Гдовском районах.

В Порхове акция пройдет в районном Доме культуры (проспект Ленина, 14А), начало в 14.00. С жителями района встретятся заместитель председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль, руководитель отдела социально-экономических и трудовых отношений облсовпрофа Татьяна Бергер и председатель Псковской областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова.