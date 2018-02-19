Общество

Почти 10 тыс. человек осудили в 2017 году в России за коррупционные преступления

Почти 10 тыс. человек были осуждены в 2017 году в России за коррупционные преступления. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на семинаре-совещании председателей судов субъектов РФ по итогам работы за 2017 год, передает ТАСС.

«Количество осужденных за коррупционные преступления снизилось до 9,9 тыс. лиц», - сообщил Лебедев, отметив, что 2017 год выявил ряд вопросов, связанных с обеспечением конфискации имущества коррупционеров.

Председатель Верховного суда добавил, что за незаконный оборот наркотиков в прошлом году было осуждено более 100 тыс. человек.

Лебедев также сообщил, что число осужденных за терроризм в России за пять лет выросло в 1,5 раза. «За последние пять лет количество осужденных за преступления террористической направленности выросло в 1,5 раза - до 590 (осужденных в 2017 году). Количество осужденных за преступления экстремистской направленности выросло в 1,6 раза - до 691 осужденного (в 2017 году)», - сообщил Лебедев.