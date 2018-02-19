Общество

Михаил Ведерников посетил Погрануправление и попробовал себя в интерактивной стрельбе

С рабочим визитом в Пограничном Управлении ФСБ России по Псковской области побывал во вторник, 20 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников. В новом здании, куда управление переехало два года назад, руководителя области встречал начальник Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Андрей Парамонов.

Он провел Михаила Ведерникова по рабочим и учебным помещениям, показал музей Управления, где представлена история становления защиты и охраны государственной границы Псковской области от средних веков до наших дней. Здесь хранятся подлинные предметы и реплики различных атрибутов пограничной службы: образцы формы, оборудования, документы, изъятые вещи. «Уникальный музей, показывающий наглядно всю историю пограничной службы Псковской области. Благодарю за интересный рассказ и уникальную экспозицию», — написал врио Губернатора по итогам осмотра в Книге почетных посетителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, руководитель региона также осмотрел учебный класс, где сотрудники погрануправления с помощью компьютерной техники совершенствуют свои знания по сбору и обработке информации, идентификации личности и другие.

Навыки стрельбы пограничники отрабатывают в тире, в котором помимо боевой можно вести интерактивную стрельбу по стационарным и движущимся мишеням. В учебе также используются специальные видеоролики, которые позволяют отрабатывать навыки поражения преступника в условиях, приближенных к реальным.

Пользуясь случаем, Михаил Ведерников попробовал свои силы в интерактивной стрельбе и показал отличный результат.

Ранее врио губернатора ознакомился с условиями службы пограничников в дер. Наволок Псковского района, где располагается дивизион пограничных сторожевых катеров.

В состав Пограничного управления ФСБ России по Псковской области входят четыре пограничных комендатуры в Гдове, Печорах, Пыталово и Себеже. В основные задачи управления входят защита и охрана государственной границы Российской Федерации, ее сухопутных и водных рубежей, а также биологических ресурсов, обеспечение соблюдения пограничного режима, выдача пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, выдача разрешений на хозяйственную, промысловую или иную деятельность, участие в осуществлении мероприятий территориальной обороны.