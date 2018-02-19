Общество

Более 9 тысяч жителей Псковской области получили услуги Пенсионного фонда в МФЦ за три года

Жители Псковской области могут получить услуги Пенсионного фонда в филиалах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОПФР по Псковской области.

Система «одного окна» существенно упрощает получение гражданами нескольких услуг одновременно и заметно экономит время. Для решения этих задач в 2014 году в регионе был создан Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день филиалы МФЦ работают во всех городах и районах области.

В рамках совершенствования работы по оказанию государственных услуг населению специалисты ПФР регулярно проводят теоретическое и практическое обучение сотрудников МФЦ по порядку предоставления услуг Пенсионного фонда, знакомят с новациями в пенсионном законодательстве.

Сегодня жители области могут обратиться в МФЦ за получением следующего перечня услуг ПФР:

-Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

-Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала;

-Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат);

-Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства;

-Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;

-Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации;

-Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

-Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования;

-Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним.

Всего за 3 года МФЦ за получением услуг ПФР уже обратилось более 9 тысяч жителей региона. Наиболее востребованными являются услуги по выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК) и распоряжению средствами МСК.

Также стоит напомнить, что услуги Пенсионного фонда можно получить в электронном виде. Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить подтвержденную учётную запись, посетив клиентскую службу территориальных органов Пенсионного фонда или МФЦ.

Полученные в ходе регистрации логин и пароль можно использовать и для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru, содержащий расширенный перечень электронных услуг ПФР. Кроме этого, получать услуги ПФР также можно через бесплатное мобильное приложение.