Общество

Госдума разрешила Росгвардии охранять губернаторов

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном, чтении закон о наделении Росгвардии полномочиями по обеспечению безопасности губернаторов, соответствующая мера будет приниматься по решению главы государства.

Как сообщает «Интерфакс», поправки вносятся в действующий федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ». Законом устанавливается, что обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ) и иных лиц будет осуществляться в порядке, утверждаемом президентом. Обеспечение безопасности глав регионов предполагается осуществлять исключительно на договорной основе.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

Ранее заместитель директора Росгвардии - главком войск Национальной гвардии Сергей Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, отметил, что в настоящее время 16 центров в составе Росгвардии в 17 субъектах РФ уже осуществляет охрану губернаторов.

Войска Росгвардии уже охраняют часть губернаторов: в 2013 году глава государства утвердил решение оперативного совещания Совбеза об обеспечении безопасности 17 глав регионов.