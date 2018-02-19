Общество

С сегодняшнего дня расширяются критерии отнесения граждан к обманутым дольщикам

С 23 февраля вступает в силу приказ Минстроя России «О внесении изменений в критерии отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан…» от 24 января.

Как сообщает портал ЕРЗ, этот документ вносит 4 существенных изменения в критерии отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших участников долевого строительства:

1) с 9 до 6 месяцев сокращен срок просрочки исполнения застройщиком обязательства по передаче квартиры, после которого гражданин вправе требовать включения в реестр;

2) объект будет относиться к проблемным, если в отношении застройщика введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве;

3) нарушение застройщиком проектной документации не будет являться препятствием для отнесения объекта к проблемным;

4) если страхования компания находится в одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, то наличие договора страхования ответственности застройщика перестает быть препятствием для отнесения гражданина к числу пострадавших.

Появились дополнительные основания исключения гражданина из реестра пострадавших граждан, такие как ввод в эксплуатацию проблемного объекта и расторжение договора участия в долевом строительстве.

После вступления в силу приказа может произойти существенное увеличение количества проблемных объектов, сводный перечень которых опубликован на сайте Минстроя России. Ведь согласно приказу обязательным условием отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших участников долевого строительства, является предварительное отнесение соответствующего объекта к числу проблемных.