Общество

Лыжный переход в честь векового юбилея Красной Армии совершили псковские и витебские десантники

Российские и белорусские десантники совершили первый встречный лыжный переход, посвященный 100-летию образования Красной Армии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в канун векового юбилея в населенном пункте Езерище (Республика Беларусь) встретились около 300 военнослужащих российских Воздушно-десантных войск и сил специальных операций (ССО) Беларуси.

Встреча состоялась в ходе осуществления совместного встречного лыжного перехода десантников десантно-штурмового соединения ВДВ России (Псков) и 103 воздушно-десантной бригады ССО Республики Беларусь (Витебск).

Для проведения встречи белорусские десантники совершили лыжный переход из Витебска через поселок Городок в населенный пункт Езерище, а российские десантники - из Пустошки через населенный пункт Лобок в Езерище.

Торжественная встреча российских и белорусских лыжников состоялась возле танка-памятника командира 159-й танковой бригады полковника Семена Хайдукова, который погиб в боях за населенный пункт Езерище во время Великой Отечественной войны в 1943 году.

Совместное международное мероприятие проведено в соответствии с договоренностями между командованиями ВДВ и ССО Республики Беларусь.