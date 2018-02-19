Общество

Очередная сессия Псковской городской Думы назначена на 2 марта

В пятницу, 2 марта, в Городском культурном центре состоится очередная 7-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в проект повестки дня сессии включено 27 вопросов, касающихся актуальных вопросов жизнедеятельности города.

Среди них – внесение изменений в бюджет и в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год. Планируется, что депутаты заслушают отчет начальника УМВД России по городу Пскову Сергея Сурина о результатах деятельности УМВД России по городу Пскову по итогам 2017 года.

В повестке дня сессии также кадровые вопросы, вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда, о награждении медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом» и поощрении Почетной грамотой Псковской городской Думы.