Общество

Госдума в марте рассмотрит закон о запрете МФЦ требовать новые справки после сбора всех документов для получения госуслуги

Госдума в марте рассмотрит во втором чтении законопроект, который запретит МФЦ и любым чиновникам заставлять людей ходить «по бюрократическим кругам» и при каждом обращении требовать новые справки и документы для получения госуслуги, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Чиновники смогут отказывать в приеме документов только один раз, они должны будут дать просителю точный список документов и справок, необходимых для предоставления госуслуги, и при повторном обращении смогут требовать только те документы, которые попросили предоставить при первом обращении.

«Второе чтение будет в марте, это будет распространяться на МФЦ и на все госорганы - первый раз отказали мотивировано, иные мотивы при втором отказе применяться не должны», - сказал А.Исаев.

«То есть, не может быть такого, что вы в первый раз принесли документы, вам сказали - вот этого (документа, справки, фотографии, копии и т.д.) не хватает, вы это поправили, а во второй раз вам говорят - а теперь вот этого еще не хватает. Вот это будет невозможно. Только те требования, которые были в первичном отказе, только они могут быть повторены в случае отказа вторичного», - сказала парламентарий.

Он отметил, что на работу МФЦ стали поступать жалобы, одна из таких жалоб - это «постоянные отказы в приеме документов».

В марте запланировано четыре пленарных заседания Госдумы в последние две недели месяца.