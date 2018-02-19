Общество

Жители Крюков предъявили претензии к качеству питьевой воды и плавающему напряжению

Целый комплекс разнообразных вопросов поступил от жителей посёлка Крюки главе Островского района Дмитрию Быстрову в ходе его встречи с населением, которая проходила в рамках рабочей поездки по Горайской волости в здании средней школы посёлка

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, на встрече также присутствовали: председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан, глава сельского поселения «Горайская волость» Анатолий Цыганков, директор МУП «Водоканал» Вячеслав Максимов, начальник РЭС № 3 производственного отделения «Западные электрические сети» Владимир Тимофеев.

Первое, на что пожаловались жители Крюков – неудовлетворительное, по их мнению, качество питьевой воды. «Вода у нас очень плохая, вонючая, запах невозможный и вдобавок с рыжим оттенком», - говорили пришедшие на встречу граждане.

Как объяснил директор «Водоканала», запах сероводорода в воде может присутствовать из-за того, что она из скважины попадает прямо в магистраль водопровода. Нужна станция очистки, но это уже общая проблема не только этого населённого пункта.

«Качество питьевой воды и в Острове, и в Пскове, действительно, на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Хорошая вода – мечта многих жителей не только нашего района, но почти всей области, - ответил глава района. – К сожалению, у нас не Ставропольский край и Кавказ, наши природные условия совсем другие. Всё мероприятия, в рамках реальных финансовых возможностей бюджета мы стараемся проводить. Кстати, по моей информации, во время проверочного забора воды в Крюковской школе качество было в нормативе».

Дмитрий Быстров сообщил, что в Острове планируется реализовать пробный пилотный проект с целью улучшения качества питьевой воды для жителей домов в районе улицы Пригородная. Если будет достигнут оптимальный экономический эффект между вложенными средствами и полученным результатом, то такую практику районная администрация намерена распространять и дальше.

Второе, на что обратили внимание граждане – проблемы с канализацией. Руководитель муниципалитета предложил директору «Водоканала» составить смету для начала на самые проблемные дома и при наличии средств и технических возможностей провести первоочередные работы. «Что касается ремонта канализации в детском саду, давайте осметим и внесём в план работ по подготовке дошкольного учреждения к новому учебному году», - дал поручение Дмитрий Быстров.

Также по обращениям жителей посёлка были взяты на контроль вопросы содержания ливнёвки и состояния опор под трубами теплотрассы.

Следующая больная тема – «плавающее» напряжение в домашней электросети. «Жалко бытовую технику, стабилизаторы не помогают», - жаловались жители.

Начальник РЭС рассказал присутствующим о состоянии электросетей на территории сельских поселений района и объективных сложностях восстановления подачи электроэнергии при авариях и повреждениях на линиях. При этом он не против того, чтобы провести мониторинг величин напряжения специальными приборами контроля. «Посмотрим в чём дело, постараемся помочь, чем можем», - заверил людей Владимир Тимофеев. Владимир Евгеньевич также пообещал содействие инициативной группе владельцев гаражей в налаживании рабочего контакта с руководством Островского участка Псковэнергоагента по вопросу подключения гаражных помещений к электроэнергии.

От сотрудников исправительного учреждения поступила просьба о возможности организации видеонаблюдения на территории посёлка в целях предупреждения случаев краж и слива топлива из припаркованных автомобилей.

По этому поводу глава Островского района напомнил, что сейчас в работе находится проект по установке на территории города 14 камер наружного видеонаблюдения. Реализация проекта требует выполнения целого комплекса работ, включающего, например, дополнительного освещения некоторых частей Острова. Установка нескольких камер в Крюках в принципе никакой сложности не вызывает. Дело - в организации работы ситуационного центра, где вся поступающая информация должна обрабатываться и на этой основе оперативно приниматься какое-то решение. По словам Дмитрия Быстрова, администрация района нацелена поэтапно двигаться в этом направлении.