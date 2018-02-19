Общество

В рамках весеннего месячника в Великих Луках уберут мусор и сухую траву на территории парков и берегах рек

Усиление пожарной безопасности на территории города Великие Луки в весенне-летний период обсудили участники комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, первым по этому вопросу выступил заместитель начальника городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы Максим Степанов. Он отметил, что ежегодно с наступлением весеннего пожароопасного периода происходит рост числа пожаров и возгораний, связанных с палами травы и сжиганием мусора. Горение сухой растительности опасно не только возникновением пожаров на предприятиях и в жилом секторе, а также возгоранием лесов и торфяников. В то же время, как сообщил Максим Степанов, в весенний пожароопасный период 2017 года количество выездов подразделений пожарной охраны значительно снизилось. Также улучшились и другие показатели, характеризующие обстановку с горением мусора и сухой растительности.

«Со сходом снежного покрова сотрудниками отдела будут проводиться профилактические рейды в частном секторе с целью профилактики бесконтрольного сжигания сухой травы, а при осложнении обстановки планируется проведение патрулирования городской территории с целью пресечения палов сухой растительности и выявления лиц, допускающих сжигание сухой травы и мусора», - доложил Максим Степанов.

С целью снижения рисков возникновения пожаров и гибели людей в жилом секторе, на предприятиях и в организациях города необходимо в кратчайшие сроки обеспечить уборку территории предприятий, организаций, объектов жилого сектора, подвальных и чердачных помещений. Необходимо провести проверку наружных источников противопожарного водоснабжения, при необходимости принять меры по ремонту неисправных пожарных гидрантов, организации условий подъезда и забора воды пожарными автомобилями. Также в обязательном порядке нужно провести противопожарный инструктаж с рабочими и служащими предприятий и организаций, учащимися школ, учреждений высшего и среднего образования. Особое внимание должно быть уделено организации разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, недопущению палов сухой травы, разжигания костров. В заключении Максим Степанов напомнил об административной ответственности за нарушение этих требований.

Анатолий Ходотов, начальник МУ «УЖКХ города Великие Луки», в своем докладе сообщил, что управляющими организациями проводится разъяснительная работа с населением о мерах пожарной безопасности путем инструктажей и бесед с квартиросъемщиками, а также размещением памяток на информационных стендах. Постоянно проводится осмотр и проверка состояния жилого фонда, особое внимание обращается на состояние путей эвакуации, исправность электроприборов и электропроводки на электрических щитах. Согласно плану, а также на основании обращений жильцов многоквартирных домов осуществляется текущий ремонт печного отопления, ремонт дымоходом и вентканалов. В рамках весеннего месячника по благоустройству территории Великих Лук, который в этом году будет проходить со 2 апреля по 21 мая, планируется уборка мусора и сухой травы на территории парков, берегах рек, дворах и ликвидация несанкционированных стихийных свалок.

«В муниципальных предприятиях «АРУ» и «ДСУ» созданы добровольные пожарные дружины и организовано дежурство на объектах повышенной пожароопасности для ликвидации очагов пожаров. На базе Дорожно-строительного управления созданы 2 звена подвоза воды и обслуживания водозаборных пунктов», - доложил Анатолий Ходотов. Также он сообщил, что в ЕРКЦ будет направлено письмо для размещения на оборотной стороне платежных поручений за март месяц информации по недопущению пала сухой травы и мусора.

Последним на заседании комиссии выступил заместитель начальника ФГКУ «2 ОФПС по Псковской области» Андрей Ефремов. Он доложил, что великолукский пожаро-спасательный гарнизон к весенне-летнему периоду полностью готов. В период паводка и пожароопасного периода по необходимости будет задействована резервная и специальная техника. К примеру, автоцисцерны доукомплектовываются ранцевыми огнетушителями. Кроме того, на дежурстве будут находиться автоцистерны только повышенной проходимости. Начиная с апреля, проверят пожарные гидранты. При возникновении каких-либо сложных ситуаций сформируют оперативную группу, которую направят в заданный район для мониторинга и принятия решения по предотвращению данной чрезвычайной ситуации.

Таким образом, можно заключить, что к опасному весенне-летнему периоду все службы города готовы полностью.