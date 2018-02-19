Общество

МЧС призывает псковских водителей быть внимательнее на дороге

В зимний период автомобилистам следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения, напоминают в ГУ МЧС России по Псковской области.

При неблагоприятных погодных условиях (сильные снегопады, морозы метели, ухудшение видимости на дорогах) лучше отказаться от дальних междугородних переездов и воспользоваться общественным транспортом.

Если все-таки вы отправились в междугороднюю поездку, то необходимо позаботиться о собственной безопасности при передвижении в автомобиле на дальние расстояния зимой.

Перед длительным переездом зимой заранее позаботьтесь о теплоизоляции кузова или хотя бы капота. Перед поездкой проверьте работу двигателя, отопителя салона, состояние аккумуляторной батареи, заправьте полный бак топлива, залейте хороший антифриз, утеплите сидения. Положите в багажник автомобиля одеяла, теплую одежду, сменную обувь, термос с горячим питьем. Не забудьте зарядить мобильный телефон, и при наличии возьмите с собой внешний аккумулятор для его подзарядки. Проверьте состояние электропроводки автомобиля, работоспособность фар, стоп-сигналов, тормозной системы. Желательно также иметь небольшую лопату, трос, топорик на случай, если машина окажется на заснеженной дороге. Проверьте наличие и состав медицинской аптечки.

При движении по трассе выбирайте безопасную скорость движения и соблюдайте дистанцию до впереди идущего транспортного средства с учетом дорожных и погодных условий. При поломке автомобиля на трассе не стоит пытаться устранить неполадку на месте, это может занять длительное время и в итоге привести к обморожению. Дождитесь попутной машины, попросите отвезти вас в ближайший населённый пункт. Там вы найдете техническую помощь.

В случае возникновения непредвиденных ситуаций не теряйтесь, звоните в «Службу спасения» по телефонам 01 или 112.