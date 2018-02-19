Общество

В Псковской области расширят перечень детей-сирот, которые имеют право на бесплатный проезд

В Псковской области расширят перечень детей-сирот, которые имеют право на бесплатный проезд. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области», рассмотрен в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике.

Руководитель государственного управления по социальной защите населения Псковской области Армен Мнацаканян пояснил, что в настоящее время дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год на междугородном пассажирском транспорте к месту жительства и обратно к месту учебы. Указанная мера социальной поддержки предоставляется только обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного или местного бюджетов.

Проектом закона области меры социальной поддержки предлагается распространить на детей-сирот, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Как говорится в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит сохранить право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, на бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год на междугородном пассажирском транспорте к месту жительства и обратно к месту учебы.

Армен Мнацаканян добавил, что законопроект коснется порядка 500 человек. «Это очень важная и своевременная мера», - высказался он, добавив, что дополнительных средств из регионального бюджета не потребуется, законопроект будет реализован за счет имеющихся лимитов.