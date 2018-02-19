Общество

Псковские многодетные смогут оставаться в очереди на бесплатные земельные участки и после совершеннолетия детей

В проект закона Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области» планируют внести изменения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике сообщил руководитель государственного управления по социальной защите населения Псковской области Армен Мнацаканян.

Суть поправки состоит в том, что многодетные семьи смогут оставаться в очереди на получение земельных участков и после того, как одному из детей исполняется 18 лет. Армен Мнацаканян пояснил, что сейчас такие семьи, переставая по закону быть многодетными, исключаются из очереди. Вместе с тем, не получают земельные участки они зачастую по объективным причинам, которые не зависят от них. В пример он привел проблему с межеванием участков в Борисовичах.

Глава управления добавил, что поправка позволит оставаться в очереди на получение земельных участков порядка 200 семей по области (130 из них - в Пскове).

Члены «социального» комитета рекомендовали принять законопроект на ближайшей сессии регионального парламента 26 февраля.