Общество

Результаты правоприменительной практики федерального госнадзора в сфере труда обсудят в Пскове 27 февраля

Государственная инспекция труда в Псковской области приглашает принять участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики федерального государственного надзора в сфере труда за 4 квартал 2017 года, которое состоится 27 февраля 2018 года в 14.00 часов в помещении Псковского областного совета профсоюзов (г. Псков, ул. Советская, 15-а).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в трудовой инспекции, публичное обсуждение правоприменительной практики проводится в целях предупреждения нарушения обязательных требований, соблюдение которых оценивается Федеральной службой по труду и занятости при проведении мероприятий по федеральному государственному надзору за соблюдением трудового законодательства, устранению причин, факторов и условий, способствующих нарушению таких обязательных требований.