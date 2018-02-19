Общество

Росреестр оштрафовал псковских землевладельцев за самовольное изменение границ земельных участков

На минувшей неделе основным видом нарушения земельного законодательства собственниками участков в Псковской области стало самовольное занятие земельного участка ответственность за которое предусмотрена статьей 7.1 КоАП РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального Росреестра 7 подобных нарушений были выявлены в ходе проведенных государственными инспекторами по использованию и охране земель Управления Росреестра по Псковской области 38 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе. В ходе исполнения надзорных функций инспекторами возбуждено 13 административных дел, 8 собственников земельных участков привлечены к административной ответственности, выдано 23 предписания об устранении нарушений, наложены штрафы в размере 61000 рублей, взыскано 17600 рублей. 6 нарушений устранено.

В региональном ведомстве также напомнили, что за самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим установленных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок предусматривается ответственность по ст. 7.1 КоАП РФ и влечет за собой санкции в виде наложения административного штрафа.

В случае, если кадастровая стоимость земельного участка определена, на граждан накладывается штраф в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.

Если кадастровая стоимость земельного участка не определена, на граждан накладывается штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Зачастую указанное нарушение совершается в ходе изменения фактических границ земельного участка, в результате которого увеличивается площадь участка за счет смежных земельных участков или земель, государственная собственность на которые не разграничена.

В целях недопущения таких нарушений необходимо удостовериться, что границы используемого земельного участка соответствуют сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), особенно при строительстве объектов капитального строительства и ограждения.

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ используемого земельного участка, Росреестр рекомендует обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ.