Общество

Два незаконно установленных нестационарных торговых объекта обнаружили на Завеличье

В период с 19 по 22 февраля проведено 4 контрольных мероприятия по выявлению объектов несанкционированной торговли на территории города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, выявлено 2 незаконно установленных нестационарных торговых объекта: в районе магазина «Гулливер» (Коммунальная, 69), на пересечении улиц Коммунальная и Юбилейная (ул. Юбилейная, 89).

Составлено 2 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.11 Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».