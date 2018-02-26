Общество

Аудиореклама в автобусах запрещена, напоминают в УФАС

Аудиореклама в автобусах запрещена. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила начальник управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

В автобусах может быть только видеореклама и объявления, на которые не распространяется федеральный закон «О рекламе».

Кроме того, в Пскове запрещена «наружная» аудиореклама, которая создает неудобства для граждан.

Также Ольга Милонаец пообещала разобраться с так называемым «экраном» на площади Ленина, поскольку видеореклама там идет со звуком. По ее словам, предстоит в целом проверить законность размещения этой рекламной площадки.