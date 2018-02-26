Общество

Псковское областное Собрание запускает процедуру отбора кандидатов в региональную Общественную палату

Депутаты Псковского областного Собрания приняли проект постановления «О проведении отбора кандидатов для избрания членами Общественной палаты Псковской области на 2018 - 2021 годы», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии.

В соответствии со статьей 5 закона Псковской области от 09.03.2017 г. № 1751-ОЗ «Об Общественной палате Псковской области» и главой 33 регламента областного Собрания депутатов 12 членов Общественной палаты Псковской области, утверждаются Псковским областным Собранием депутатов по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Псковской области действующего состава Собрание депутатов должно разместить информацию о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты Псковской области на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первое пленарное заседание настоящего состава Общественной палаты Псковской области состоялось 29 мая 2015 года, соответственно срок полномочий нынешнего состава Общественной палаты Псковской области истекает 29 мая 2018 года.