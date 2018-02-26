Общество

Противопожарный рейд провели в Усвятах

27 февраля сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в жилом секторе поселка Усвяты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлен подворовой обход частных домовладений, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки на противопожарную тематику, а также проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей и действиям в случае возникновения пожара.

Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.