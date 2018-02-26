Общество

Городские власти пообщались с жителями Запсковья о благоустройстве округа №13

Сегодня, 27 февраля, заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов и и.о. заместителя главы администрации муниципалитета -начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров совершили контрольный рабочий выезд на округ депутата-одномандатника Дмитрия Михайлова. В мероприятии, которое проводится в соответствии с решением депутатов ПГД, приняли участие старшие по домам и жители многоэтажек по пяти адресам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ г. Пскова.

Во дворе дома по улице Волкова, 2 участники контрольного объезда встретились с жителями 4-х домов. Как стало известно участникам выезда, псковичи подали заявку на комплексное благоустройство двора в программу «Формирование современной городской среды» на текущий год. Вместе с тем, они сообщили, что в центре двора стоит старое здание котельной, являющееся частным владением, собственник которого не идет на контакт с жителями близлежащих домов, что может негативно сказаться на планах по благоустройству. Представители городской власти рекомендовали попытаться выстроить диалог с владельцем здания, поскольку только так можно найти решение проблемы.

Кроме того, комплексное благоустройства двора будет проводиться с учетом работ по капитальному ремонту домов, так как предусматривается, в том числе, и замена коммуникаций. Срок ремонта дворов ввиду этих обстоятельств может быть разделен на 2 года.

Жители дома по улице Школьной, 2 озадачены благоустройством контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов. И.о. заместителя главы администрации - начальник УГХ Алексей Захаров отметил, что данный вопрос городская администрация в ближайшее время решит совместно с управляющей организацией, обслуживающей близлежащие дома. Кроме того, жители высказали предложения по комплексному благоустройству всего двора. По их словам, соответствующая заявка в муниципалитет ими подана. Алексей Захаров выразил уверенность, что работы будут проведены летом 2019 года до Международных Ганзейских дней.

Заявку на ремонт двора по улицы Труда, 16 члены общественной комиссии по программе «Формирование современной городской среды» обсудят на ближайшем заседании. Большого объема финансирования на благоустройство двора не потребуется, так как фактически горожане хотят заменить асфальтовое покрытие, обустроить пешеходную дорожку и увеличить число парковочных мест.

Оформить заявку на участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на благоустройство общественной территории рекомендовано жильцам дома №16 по улице Труда. Псковичи намерены создать на прилегающем к их дому участке зону семейного отдыха с детской площадкой, уличными тренажерами и велодорожкой. Кроме того, на участке необходимо произвести дренаж, расчистить водоотводную канаву.

Управляющей организации №8 Управление городского хозяйства настоятельно рекомендует проработать с жильцами и решить вопрос организации площадки для сбора твердых бытовых отходов. В настоящий момент жильцы сносят мусор и складируют его фактически на газоне.

По результатам контрольного выезда будет составлен протокол, все обозначенные вопросы поставлены на контроль.