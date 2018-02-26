Общество

Инновационный проект по термоутилизации отходов в Псковской области представлен рабочей группе по обращению с ТКО

Инновационный проект группы компаний GriM-Co по термоутилизации твердых коммунальных отходов представлен во вторник, 27 февраля, на заседании рабочей группы по обращению с ТКО на территории Псковской области под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Президент ГК GriM-Co Григорий Каганов рассказал, что инвестиционный проект предполагает создание комплекса термоутилизации ТКО методом высокотемпературного быстрого пиролиза. Это новая индийская технология на базе плазмотронов, которая представляет собой замкнутый цикл и позволяет утилизировать отходы без их разделения. В процессе утилизации вырабатывается большое количество пара и газа, которые используются в смежном производстве сорбентов. Также образуется зола в объеме 1% от первоначального объема отходов, которая впоследствии используется в тепличном производстве. Таким образом, технология не имеет вредных выбросов и абсолютно экологична, заверил инвестор.

По словам Григория Каганова, подобная установка уже работает в Москве. Комплекс мобилен и устанавливается в поле. Примерная стоимость комплекса в Псковской области составляет 3-5 млн долларов США.

По итогам презентации врио губернатора предложил направить членов группы в Москву для изучения прогрессивной технологии.

Кроме того, Михаил Ведерников поручил государственному комитету Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства проработать единые критерии отбора инвесторов с тем, чтобы члены рабочей группы могли ознакомиться с разработанным документом, предложить корректировки и утвердить на следующем заседании рабочей группы.