Общество

Мединский предложил продавать усадьбы, в которых нет музеев

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил передавать усадьбы, кроме тех, где расположены государственные музеи, в частное владение. Как сообщает ТАСС, об этом глава Минкульта заявил в среду на встрече с представителями Ассоциации владельцев исторических усадеб.

«На мой взгляд, я глубоко в этом убежден, все усадьбы, кроме тех, в которых сейчас находятся государственные музеи, должны быть переданы частным владельцам», - сказал Мединский. По его словам, усадьбы могут быть переданы в аренду, а в идеале – проданы.

Ранее глава Ассоциации Михаил Лермонтов представил министру концепцию общественно-государственного проекта «Возрожденные усадьбы России». По словам Лермонтова, проект предполагает увеличение числа владельцев исторических усадеб в ближайшие годы до ста человек (сейчас в Ассоциации состоит 30 владельцев).

Концепция также предполагает создание фонда возрождения, сохранения и использования объектов культурного и природного достояния «Национальное наследие», генеральным попечителем которого согласился стать Мединский. Авторы концепции также предложили также создать соответствующий координационный совет при Минкультуры.

Добавим, что в Псковской области существовало свыше двух сотен усадеб, многие из которых ныне либо безвозвратно утрачены, либо находятся в плачевном состоянии. Сейчас относительно сохранившимися можно считать лишь два десятка усадеб. Особое место среди них занимают музеи-усадьбы и мемориальные усадьбы - всего их 12, среди которых Михайловское, Тригорское, Петровское, входящие в состав государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина, Любенск и Вечаша - усадьба Римского-Корсакова, музей-усадьба Лог М. В. Алтаевой-Ямщиковой, музей-усадьба М. П. Мусоргского в селе Наумово и другие.