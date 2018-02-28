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Продолжается прием работ на второй всероссийский творческий конкурс детского рисунка «Моя Росгвардия»

Продолжается прием работ на второй всероссийский творческий конкурс детского рисунка «Моя Росгвардия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, в 2018 году проведение конкурса приурочено к «Дню войск национальной гвардии Российской Федерации».

Конкурс состоит из окружного (12.02.18 - 30.03.18) и федерального (09.04.18 -27.04.18) этапов.

В период с 12 февраля по 12 марта 2018 года любой желающий может направить свою заявку и творческую работу в отдел Росгвардии по Псковской области на адрес электронной почты: konkurs-rosgvard60@mail.ru. Работы на федеральный этап будут отобраны в округах войск национальной гвардии Российской Федерации.

Как и в предыдущем году, конкурс проводится в 3 номинациях:

«На лучший образ военнослужащего и сотрудника Росгвардии»;

«Они сражались за Родину!»;

«На лучшее поздравление с Днем Росгвардии».

В каждой номинации будут определяться победители по двум группам в следующих возрастных категориях: от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет.

К участию в конкурсе допускаются рисунки на листах формата А4 и А3, выполненные на любом материале (бумага, картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши и т.д.), в том числе с использованием графических редакторов. На лицевой стороне рисунка в правом нижнем углу должна содержаться краткая информация об авторе (фамилия и имя, возраст, класс, наименование образовательной организации). Рисунки предоставляются в электронном виде в форматах JPEG или PNG.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку утвержденной формы (приложение к положению о конкурсе).

Критериями конкурсного отбора являются:

- наиболее полное соответствие содержания представленных творческих работ целям и задачам Конкурса

- интересное раскрытие темы,творческий подход, выразительность, фантазия, тематическая содержательность, оригинальность, применение выразительных приемов;

- качество графики и эстетика оформления с художественной точки зрения;

- возраст участника.

Победители и лауреаты конкурса будут определены путем онлайн голосования на официальном сайте Росгвардии в разделах «Наши проекты» - «Конкурс детского рисунка».