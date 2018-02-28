Общество

Более 138 млн рублей получит Псковская область на создание дополнительных мест в яслях

Более 138 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования». Средства будут направлены на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на начальника Государственного управления образования Псковской области Александра Седунова.

Он пояснил, что это первый транш средств, который поступит в регион в 2018 году. В 2019 и 2020 годах Псковской область продолжит участвовать в программе по повышению доступности дошкольного образования для детей ясельного возраста. По поручению президента России к 2021 году она должна стать 100-процентной.

Александр Седунов также рассказал, что одним из условий предоставления трансфертов является наличие региональной программы по созданию дополнительных мест и софинансирование субъекта. Дополнительные места в яслях и ясельных группах будут создавать путем строительства новых зданий и выкупа уже готовых помещений.

Что касается необходимости в создании дополнительных ясельных мест, то, по словам руководителя ведомства, наибольшая потребность в местах наблюдается в городе Пскове.

Добавим, что всего, согласно Распоряжению правительства РФ, в 2018 и 2019 годах между субъектами будет распределено 49 млрд рублей.