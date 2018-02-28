Общество

Сторонники «Единой России» почтили память Виктора Романова, погибшего в составе 6-ой роты

В Пскове сторонники «Единой России» возложили цветы к мемориальной доске Герою России Виктору Романову, погибшему в составе 6-ой роты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«18 лет назад люди исполнили свой воинский долг перед Россией. Их подвиг – героический пример, который мы помним и на котором воспитывается современная молодежь», - сказал сторонник партии, председатель областной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко.

Гвардии капитан Виктор Викторович Романов - командир самоходной артиллерийской батареи 76-й Краснознаменной воздушно-десантной дивизии. Родился 15 мая 1972 года в поселке Сосьва Свердловской области. 1 августа 1989 года он призван на службу Серовским РВК Свердловской области. Окончил Коломенское высшее военное командное артиллерийское училище.

После этого Романов был направлен в Псков, где проходил службу в артиллерийском полку. Участвовал в боях во время чеченской кампании в 1995 году, за которую награжден орденом Мужества и медалью «За воинскую доблесть» I степени.

В 2000 году гвардии капитан Романов находился в Чеченской республике, куда направлялся вместе с 6-ой ротой 104-го полка как артиллерийский корректировщик. Во время столкновения с боевиками он быстро подготовил и передал на командный пункт данные для стрельбы и вызвал огонь артиллерии. Одновременно он вел огонь из автомата. Романов погиб от пули снайпера.