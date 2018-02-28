Общество

В Дедовичах вспоминают подвиг бойца 6-й роты Вячеслава Мельника

1 марта отмечается День памяти военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-ой десантно-штурмовой дивизии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», жители поселка Дедовичи почтили память Вячеслава Мельника, погибшего в Чечне в составе 6-ой роты и посмертно награжденного орденом Мужества. Они возложили цветы к мемориальной доске герою и к его могиле.

В траурном митинге приняли участие родители десантника, студенты и педагоги Дедовичского многопрофильного техникума, который окончил Вячеслав Мельник, представители «Единой России».

«У нас стало традицией, чтобы именно первокурсники были участниками этого патриотического мероприятия. Им есть, кем гордиться, есть, с кого брать пример»,- сказал директор образовательного учреждения, член Партии Сергей Эсс.

6-я рота погибла в 2000 году на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции. В неравном бою с боевиками из 90 десантников выжить удалось всего шести. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно.