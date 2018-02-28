Общество

Снизить уровень бедности россиян как минимум в два раза призвал Владимир Путин

Снизить уровень бедности россиян как минимум в два раза - такую задачу озвучил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию.

«Считаю главным фактором развития благополучия людей, достаток в российских семьях. В 2000 году за чертой бедности находились 42 млн человек - почти 30 процентов населения страны. В 2012 году этот уровень снизился до 10%, но из-за кризиса бедность вновь подросла - сегодня с ней столкнулись 20 млн граждан», - отметил президент. Это, по его мнению, недопустимо много. Очень скромно в России живут и некоторые работающие люди.

«Мы впервые смогли приравнять МРОТ к уровню прожиточного минимума. Эта норма начнет действовать с 1 мая и позитивно скажется на доходах 4 млн человек. Это важный шаг, но не фундаментальное решение проблемы», - отметил Путин. Структура занятости населения России, по его убеждению, неэффективна и архаична, «людям надо дать работу, которая приносит достаток, создать современные, достойно оплачиваемые места». Поэтому на ближайшее десятилетие надо обеспечить уверенный рост реальных доходов граждан, как минимум вдвое снизить уровень бедности», - заключил он.