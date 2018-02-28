Общество

Коллегия областного Росреестра подвела итоги деятельности в 2017 году

28 февраля в Управлении Росреестра по Псковской области состоялось заседание коллегии, на которой была рассмотрена деятельность Управления в 2017 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Основным направлением работы Управления является государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. С докладом об основных показателях деятельности в данной сфере выступила начальник отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН Инна Федорова, которая отметила общее снижение количества регистрации прав собственности, иных вещных прав на объекты недвижимости, а также совершаемых сделок в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Исключение составили ограничения (обременения) прав, число которых увеличилось по сравнению с 2016 годом на 9820. Это было связано с поступлением арестов, запретов на совершение регистрационных действий и их снятием. Аресты поступали как от судебных органов, так и от приставов-исполнителей. В прошлом году было зарегистрировано 21192 ареста.

При этом в 2017 году наблюдалось незначительное увеличение количества регистрации ипотеки и договоров долевого участия в строительстве по сравнению с 2016 годом, которое составило 1260 действий. Одной из причин этого послужило уменьшение банками ставок по ипотеке. А заключение договоров долевого участия в строительстве наоборот в 2017 году снизилось на 193. В настоящее время объем возводимого жилья значительно больше, чем его спрос. Так, в 2017 году в Псковской области начато строительство 31 дома, первые договоры долевого участия в строительстве уже прошли государственную регистрацию, решения о приостановлении и отказе в государственной регистрации не принимались.

Кроме того, в 2017 году Управлением выдано сведений о содержании правоустанавливающих документов, копий договоров - 2067 шт. Из них по первой позиции – 1005 шт. (бесплатно – 946), копий договоров и иных документов– 1062 (бесплатно – 367).

В 2017 году Управлением уделялось особое внимание подаче документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав в электронном виде. По подаче документов на государственную регистрацию прав количество заявлений, поданных в электронном виде в 2017 году увеличилось по сравнению с 2016 годом (с 935 до 2685). Причинами увеличения послужили обращения Сберегательного банка, предоставляющего такую услугу своим клиентам, а также обращения нотариусов Псковской области и иных субъектов.

По государственному кадастровому учету иная ситуация, в 2016 году было подано 3837 заявлений, а в 2017 году – 215. Данное уменьшение связано с вступлением в силу Закона о государственной регистрации недвижимости, которым были внесены изменения в перечень субъектов, которыми могут быть поданы заявления.

По единой процедуре (учет и регистрация) в 2017 году было подано 4 заявления. В 2016 году таких заявлений не поступало.

После обсуждения указанных вопросов Коллегией было принято решение признать деятельность Управления Росреестра по Псковской области в рассматриваемой сфере удовлетворительной.