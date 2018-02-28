Общество

Россия готова к технологическому прорыву - Владимир Путин

Россия готова к технологическому прорыву. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию.

«Россия готова к технологическому прорыву», - об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию. По его словам, изменения в мире носят цивилизационный характер, «и масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа». «Мы готовы дать такой ответ, мы готовы к настоящему прорыву», - сказал президент и отметил, что эта уверенность основана на значимых результатах, которых уже удалось достичь.

Президент подчеркнул, что для динамичного развития страны нужно расширить пространство свободы во всех сферах и укрепить институты демократии. «Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов», - сказал глава государства.

Россия должна «быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам», - убежден он. Путин также указал на необходимость принять давно назревшие, непростые, но крайне необходимые решения, отсечь все, что тормозит наше движение, раскрыться людям в полную силу и реализовать себя». «Именно отставание - вот главная угроза и наш враг. Если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться», - заключил Путин.