«Bad Monkey»  выступят на фестивале «Добрый рок» в Пскове 

Группа «Bad Monkey» станет участником концерта «Час от Земли», который пройдет в Пскове в рамках VI Международного благотворительного фестиваля «Добрый рок».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете фестиваля, группа образовалась в Санкт-Петербурге в 2011 году. Стиль pop-rock, «приправленный иронией и сарказмом, нацеленный на то, чтобы просто сказать о сложных вещах».
За 6 лет своего существования группа выступила на таких фестивалях, как фестиваль красок «Холи», Yamaha Band Contest, фестиваль EMERGENZA, фестиваль REVOLUTION, фестиваль «Живой», фестиваль «ВечеRock», фестиваль «Арт-Птица» и др., стала победителем многих премий.
После трехлетнего наблюдения за развитием «Доброго рока» группа подала заявку на фестиваль. В Пскове они уже многим знакомы. Следующий концерт состоится 23 марта.
Напомним, вся прибыль с концертов «Доброго рока», а также с продажи рекламных материалов идет на реализацию программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
Вход на концерт 100/200 рублей.
Следите за новостями в группе фестиваля в ВК https://vk.com/dobro_rock
По вопросам сотрудничества: 8-963-336-35-26.