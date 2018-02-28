Общество

«Bad Monkey» выступят на фестивале «Добрый рок» в Пскове

Группа «Bad Monkey» станет участником концерта «Час от Земли», который пройдет в Пскове в рамках VI Международного благотворительного фестиваля «Добрый рок».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете фестиваля, группа образовалась в Санкт-Петербурге в 2011 году. Стиль pop-rock, «приправленный иронией и сарказмом, нацеленный на то, чтобы просто сказать о сложных вещах».

За 6 лет своего существования группа выступила на таких фестивалях, как фестиваль красок «Холи», Yamaha Band Contest, фестиваль EMERGENZA, фестиваль REVOLUTION, фестиваль «Живой», фестиваль «ВечеRock», фестиваль «Арт-Птица» и др., стала победителем многих премий.

После трехлетнего наблюдения за развитием «Доброго рока» группа подала заявку на фестиваль. В Пскове они уже многим знакомы. Следующий концерт состоится 23 марта.

Напомним, вся прибыль с концертов «Доброго рока», а также с продажи рекламных материалов идет на реализацию программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Вход на концерт 100/200 рублей.

Следите за новостями в группе фестиваля в ВК https://vk.com/dobro_rock

По вопросам сотрудничества: 8-963-336-35-26.