Общество

Все госуслуги в России в течение шести лет будут переведены в режим реального времени

Все государственные услуги населению в течение шести лет должны быть переведены в режим реального времени и оказываться дистанционно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию, передает ТАСС.

«В течение шести лет нужно обеспечить предоставление практически всех госуслуг в режиме реального времени с помощью дистанционных сервисов. Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктурами, что важно и для самих госструктур, и для граждан», - сказал он.

«Нам нужно не только выстроить современные сервисы для бизнеса, но и целом сделать понятной, удобной, комфортной систему взаимодействия между государством и обществом, между государством и гражданином», - добавил президент. Путин также напомнил, что недавно уже была успешно выполнена задача создания сети многофункциональных центров. «Человек в любой точке страны теперь может получить государственные услуги по принципу "одного окна"», - сказал президент.