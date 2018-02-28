Общество

Военная прокуратура провела день правовых знаний в воинских частях Псковской области

Офицеры военной прокуратуры Псковского гарнизона в феврале приняли участие в мероприятиях месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гарнизонной прокуратуре, совместно с органами военного управления с 19 по 25 февраля в воинских коллективах проведена неделя правовых знаний, которая завершилась единым днем правовых знаний. Он прошел в ВС РФ 24 февраля.

В воинских частях также провели работу представители военных следственных органов, военных судов и военной полиции, офицеры-воспитатели. Они выступили перед военнослужащими по вопросам борьбы с преступностью, обеспечения безопасных условий военной службы, предупреждения неуставных взаимоотношений, соблюдения прав и охраняемых законом интересов граждан.

Кроме того, военнослужащие воинских частей и учреждений Псковской области, члены их семей и гражданский персонал в рамках проводимых мероприятий имели возможность лично обратиться к сотрудникам военной прокуратуры и получить разъяснения по вопросам правового характера.