Общество

Юрий Сорокин: Послание президента задало мощный вектор развития страны на ближайшие годы

Президент России Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию озвучил целый ряд инициатив, которые являются мощным вектором развития страны на ближайшие годы. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин («Единая Россия»).

По мнению парламентария, Владимир Путин продемонстрировал в своем Послании прекрасное знание жизни как отдельного человека, так и российского общества в целом. «Очень важно, что президент открыто и обстоятельно говорит обо всех существующих проблемах, которые есть в стране, в том числе о сложностях, с которыми сталкивается отечественная экономика, социальная сфера, государственное и муниципальное управление. И очевидно, чтобы нивелировать подобные вызовы времени, главе государства и правительству (естественно при поддержке российского общества) приходится принимать волевые решения, направленные на защиту интересов всех граждан нашей страны», - подчеркнул Юрий Сорокин.



Парламентарий также напомнил, что в середине февраля он принимал участие в работе очередного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, на котором представители бизнеса и производственники озвучили ряд проблем, препятствующих наращиванию экономического потенциала страны. «Отрадно, что в президентском Послании было уделено особое внимание темам, которые обсуждались на заседании РСПП, и которые, по сути, являются для отечественного бизнеса стратегическими. Президент рассказал о шагах, которые нужно предпринимать для повышения эффективности производительности труда и экономического роста страны. Заявления, сделанные Владимиром Путиным, можно расценивать как сигнал бизнесу о том, что правительство страны взяло курс на нормализацию экономического климата. И это не может не радовать», - отметил Юрий Сорокин.



Вице-спикер Псковского областного Собрания также особо выделил блок социальных тем, поднятых президентом в Послании. «Мы понимаем, что речь идет об улучшении работы сферы здравоохранения и образования, соцзащиты и культуры, о поддержке институтов материнства и детства. Позитивные изменения по этим направлениям мы должны увидеть в ближайшие годы. Это касается и сферы дорожного хозяйства, о которой тоже говорил президент. Владимир Владимирович дал понять, что хорошо знаком с инфраструктурными проблемами страны. С одной стороны мы видим практически идеальное состояние федеральных трасс, наблюдаем, как периодически ремонтируются региональные магистрали. Но при этом, муниципальные дороги пока еще находятся в плачевном состоянии. И очень приятно, что государство заявило о готовности помогать регионам приводить такие дороги в порядок», - поделился мнением парламентарий.



«В целом, Послание представляется конкретным руководством к действию. Судя по тезисам, озвученным Владимиром Путиным, в ближайшие годы в России должно произойти ускорение в развитии всех сфер жизни. Стране предстоит провести ряд стратегических реформ, как во внутренней, так и во внешней политике. Президент в исчерпывающей мере владеет информацией о том, что происходит в государстве и за его пределами, и говорит о том, какие конкретные шаги нужно предпринимать в существующих условиях. Правительство, региональные, муниципальные власти и каждый гражданин в отдельности должны работать на своих местах. Именно нам предстоит реализовать те проекты, о которых в Послании говорил Владимир Путин. Это наша задача», - резюмировал Юрий Сорокин.