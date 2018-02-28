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Общество

Фотографии особо охраняемых территорий России представлены на выставке в ДК ЛК города Великие Луки

02.03.2018 11:29|ПсковКомментариев: 0

1 марта сотрудники Полистовского заповедника разместили в ДК ЛК г. Великие Луки фотовыставку «Особо охраняемые территории России», на которой представлены живописные природные снимки из национальных парков и заповедников нашей страны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, передвижная фотовыставка пробудет в ДК ЛК до 20 марта, а затем продолжит путешествие по Псковской области. Она уже побывала в бежаницком Историко-культурном центре Философовых, а затем отправится в Краеведческий музей Великих Лук.

Фотовыставка «Особо охраняемые природные территории России» была создана совместно более чем 40 нацпарками и заповедниками, в том числе Полистовским, в честь 100-летия особо охраняемых природных территорий в 2017 году.

Вход на выставку свободный.

Теги: #Полистовский заповедник #РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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