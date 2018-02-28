Общество

Послание президента РФ нужно не обсуждать, а принимать к исполнению - Александр Братчиков

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию нужно не обсуждать, а принимать к исполнению. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

«Когда я был депутатом, я мог обсуждать послание президента, высказывать свое мнение, но как глава городской администрации я должен принять все поручения главы государства к исполнению: и с точки зрения выплат заработной платы, и необходимости снижения бюрократического давления, и оптимизации расходов, и максимального ухода от управления имуществом, и создания благоприятной среды для развития бизнеса. Еще одно важное направление - привлечение бизнеса для реализации государственных программ в рамках государственно-частного партнерства», - прокомментировал он.

Также Александр Братчиков отметил, что, слушая послание президента, он испытал гордость за Россию. Ведь многие вещи, о которых говорилось ранее, к сегодняшнему моменту уже реализованы на практике. А анонсированный во время послания Владимира Путина мини ядерный реактор можно будет эффективно использовать в мирных целях, уверен сити-менеджер.

«Такой реактор может работать достаточно большой промежуток времени, как в воздухе, так и под водой, и в дальнейшем он может быть использован в мирном русле, как источник энергии. Это позволит очень сильно продвинуть промышленное производство и сократить издержки по стоимости энергообеспечения, и не только для промышленных производств, но и для социальных объектов, объектов культуры, да и в целом всего города», - поделился глава администрации Пскова.

Кроме того, Александр Братчиков особо выделил в послании президента поручение по увеличению мест дошкольного образования и количества яслей. На эти цели глава государства пообещал выделить из федерального бюджета значительные средства – порядка 50 млрд рублей.

«Это очень актуально для Пскова, в нашем городе не хватает мест в учреждениях дошкольного образования и в ясельных группах. Мы постараемся максимально участвовать в этой программе, и построим как минимум один, а то и два или три детских сада на территории нашего города. У нас уже выбраны места для их строительства, сейчас мы подготавливаем проект. Надеемся, что деньги поступят уже в этом году или, по крайней мере, будет подтверждено финансирование, чтобы мы могли объявить конкурс», - заключил глава администрации города.