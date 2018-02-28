Общество

Александр Васильев о послании президента: Работа ОНФ в ближайшее время не закончится

В послании президента РФ дано поручение Народному фронту, а это значит, что активистам в ближайшее время предстоит сделать еще очень многое. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написал депутат Госдумы, лидер движения «Убитые дороги», член ОНФ Александр Васильев.

«Нужно обеспечить, а где необходимо - восстановить действительно пошаговую доступность в первичном звене здравоохранения. Ведь можно это сделать, но нужно это было делать с самого начала, когда занимались преобразованием. Сейчас нужно это сделать как можно быстрее, а в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек в течение 2018-2020 г. должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, а для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью и всем необходимым диагностическим оборудованием», - процитировал парламентарий Владимира Путина.

Он подчеркнул, что президент считает крайне важным задачу контроля исполнения этих задач и призвал Общероссийский народный фронт находиться в контакте с гражданами, вести мониторинг ситуации на местах. Кроме того, глава государства отметил, что в ближайшие 6 лет будет увеличен объем средств на ремонт и строительство дорог вдвое.

«В этих двух предложениях президента я вижу следующее целеполагание: Минздрав и Минтранс, которые будут выполнять это поручение, похоже, пока будут двигаться в разном направлении. На дороги в ближайшие 6 лет планируется потратить 11 триллионов рублей, а в маленькие деревни все так и будут ездить машины с повышенной проходимостью. Где же произойдут улучшения дорог? Судя по всему, больше изменений ждут региональные и городские дороги. Владимир Владимирович подчеркнул, что уровень качества федеральных дорог сильно изменился, а вот проблемы остаются на местном уровне. Этот тезис подтверждает и наша Карта убитых дорог, 70% отмеченных дорог находятся на региональной или городской сети», - отметил Александр Васильев.

По его мнению, для эффективного использования средств дорожных фондов необходимо в кратчайшие сроки обратить внимание на качество кадров в отрасли. «Вопрос не столько к дорожниками, сколько к чиновникам. К сожалению, на передовой не часто увидишь человека, который разбирается в нюансах законодательства и нормативов. Необходимо провести аттестацию лиц, отвечающих за расходование средств дорожных фондов. Есть положительный пример с аттестацией руководителей фондов капремонта, такую же практику надо перенести и на дороги», - предложил депутат Госдумы.

Также он обратил внимание, что до сих пор не решён вопрос с ответственностью подрядчиков и фирмами-однодневками. Поэтому Александр Васильев считает, что необходимо подойти к целевой модели рынка, создать условия, которые бы ограничили появление на ответственных объектах компаний без опыта.

«Для этого надо «отрейтинговать» компании исходя из их положительного портфолио. Как рейтинговать? Следует усилить мнение граждан не только в выборе объектов, но и в оценке качества выполненных работ. Этот фактор должен наряду с официальными заключениями экспертов определять будущее дорожной компании, перейдет она в высшую лигу или все также будет ремонтировать дворы и проезды», - заключил лидер движения «Убитые дороги».