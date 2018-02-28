Общество

В Великих Луках состоялась VII межвузовская студенческая краеведческая конференция

В Великолукской академии физической культуры и спорта состоялась VII межвузовская студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в академии, участниками конференции стали 22 студента из 9 высших и средних профессиональных образовательных учреждений городов Великие Луки, Псков и Челябинск.

С приветствием к участникам обратились ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов, начальник отдела по молодежной политике городского управления образования Светлана Белюкова и депутат Великолукской городской думы, председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия Дмитрий Белюков.

В работе конференции участвовали Почетный гражданин города Великие Луки Владимир Орлов, члены Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия и городского краеведческого общества.

Тематика выступлений касалась всех сфер изучения истории, культуры и природы родного края. Все докладчики был награждены памятными сертификатами, книгами и буклетами по краеведению.