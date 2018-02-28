Общество

Девять псковских организаций привлекли к ответственности за нарушение трудового законодательства

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности организации, допустившие нарушение порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты региональной госинспекции труда установили, что работники ООО «Новая альтернатива», МП «Велрайэлектро», АНО ЛЦ ДО «Интеллект», ООО «Зернотехсервис» и ООО «Агромонтаж» не ознакомлены с условиями труда, не проинформированы о возможном риске повреждения здоровья, о причитающихся гарантиях и компенсациях и о полагающихся средствах индивидуальной защиты.

Еще четырем псковским организациям - ООО «СК-М», ООО «Псковклимат», ООО «Аогументы Северо-Запада» и ООО «Гранд менеджмент» постановления об административном правонарушении вынесены мировым судом по материалам государственной инспекции труда в Псковской области. Указанные компании не представили затребованные документы, тем самым воспрепятствовали проведению контрольно-надзорных мероприятий органом госнадзора.