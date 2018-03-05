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Епископ Сергий возглавил литургию в Успенском храме на подворье Святогорского монастыря

4 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, святителя Григория Паламы, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в храме Успения Божией Матери села Успенское на Успенском подворье Святогорского монастыря.

Его Преосвященству сослужили управляющий Успенским подворьем, настоятель храма Успения игумен Евфросин; секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил и эконом Успенского подворья иеромонах Тихон. Диаконский чин возглавил заведующий канцелярией Великолукского Епархиального управления иеродиакон Андрей. Песнопения литургии исполнил хор домового храма святителя Николая при Епархиальном управлении города Великие Луки, регент Павел Макаров.

По окончании литургии епископ Сергий поздравил всех с воскресным днем, причастников - с принятием святых христовых тайн и обратился к верующим с архипастырским словом на тему воскресного Евангельского чтения об исцелении Иисусом Христом расслабленного в Капернауме.

В завершение архипастырь еще раз поздравил прихожан храма с праздником, преподал святительское благословение и пожелал, чтобы продолжающийся Великий пост был для каждого полезным и спасительным, и помог встретить грядущий праздник Светлой Пасхи с чистым сердцем и светлой душой.

Напомним, каменный Успенский храм был выстроен в селе Успенское Торопецкого уезда (ныне территория Великолукского района) в 1801 году, возобновлен в 1877 году. Предположительно, в 1930-е годы храм был закрыт и передан под клуб, а также использовался как склад. В 1946 году верующие села Успенское обращались в исполком Великолукского облсовета с ходатайством об открытии недействующего храма, однако их заявление так и осталось нерассмотренным и было отклонено в числе остальных.

К началу XXI века храм пришел в полуразрушенное состояние. В 2011 году по благословению митрополита Псковского и Великолукского Евсевия был создан Успенский приход и устроен молитвенный дом. Востановление храма было начато местными жителями в 2015 году после возрождения Великолукской епархии на пожертвования, собранные в Москве в 2016 году, были приобретены необходимые богослужебные сосуды, церковная утварь и книги.

3 июня 2016 года в храме Успения прошла первая божественная литургия, 10 ноября 2016 года был совершен чин освящения купола, а 27 сентября 2017 года - освящение и воздвижение накупольного креста храма Успения. 13 февраля 2018 года, на основании решения Епархиального совета Великолукской епархии, при успенском храме было образовано Успенское подворье Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря.