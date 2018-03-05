Общество

В Псковской области у ребенка в возрасте до 2 лет обнаружили «свиной грипп»

В период с 26 февраля по 4 марта на территории Псковской области заболели ОРВИ 6560 человек. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач Центра гигиены и эпидемиологии по Псковской области Сергей Никифоров, в числе заболевших 1106 детей в возрасте до 2 лет, 1508 детей - от 3 до 6 лет, 1659 - от 7 до 14 лет и 2287 взрослых.

В Пскове недельный эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен на 6,8%. Заболевание зарегистрировано за неделю у 2248 человек, в том числе у 483 детей до 2 лет, у 568 - от 3 до 6 лет, у 365 детей в возрасте от 7 до 14 лет и у 854 взрослых.

Добавим, что за неделю в Псковской области выявлено 6 случаев гриппа, из них 1 случай гриппа А(H1N1) у ребенка до 2 лет, 2 - А(H1N2), 3 - гриппа B.