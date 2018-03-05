Общество

Семинар по социальному служению для епархиальных благочинных, клириков, социальных работников и волонтеров пройдет в Великих Луках

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 12 марта в Духовно-просветительском центре Великолукской епархии пройдет обучающий семинар по социальному служению для епархиальных благочинных, клириков, социальных работников и волонтеров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, место проведения семинара - Духовно-просветительский центр Великолукской епархии, г.Великие Луки, ул. Ставского, д. 63/4. Начало работы семинара - 10.00.

Мероприятие направлено на развитие социальной деятельности в Великолукской епархии и организовано Отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

Основные задачи семинара: обмен опытом, активизация мирян, участвующих в социальном служении, информирование о существующих проектах, обучение эффективным методам и формам социальной работы. Программа семинара включает обучение технологиям создания и реализации социальных проектов.

Планируется, что в работе семинара примет участие викарий патриарха, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон и шесть специалистов Синодального отдела различных социальных направлений.

Слушателями обучающего семинара станут благочинные церковных округов Великолукской епархии, помощники благочинных по социальному служению, настоятели храмов, расположенных в крупных населенных пунктах, работники социальных учреждений, сотрудничающие с приходами, активные миряне, занимающиеся благотворительностью и социальной работой.