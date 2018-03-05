Общество

Нам нужна четкая правовая основа для борьбы с «лошадницами» - Сергей Сурин

Полиции нужна четкая правовая основа для борьбы с катанием детей на лошадях в Детском парке. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил начальник УМВД Пскова Сергей Сурин на сессии городской Думы 6 марта, отвечая на вопрос депутата Федора Постнова, который поинтересовался, как полиция борется с данной предпринимательской деятельностью, которая, по его мнению, незаконна.

Сергей Сурин подчеркнул, что «надо определиться, что именно они (лошадницы - ред.) нарушают - какие законы, надо определиться с правовой стороной вопроса». «Полиция готова работать с администрацией и исполнять законодательство. Но сначала надо определиться, что нарушают эти граждане», - пояснил он и заметил, что у общества неоднозначная оценка по поводу катания детей на лошадях в Детском парке: одни выступают за, другие против.

«Если будут конкретные нормативные документы о запрете на катание, мы готовы их исполнять. Передайте нам правовые рычаги. Вместе с прокуратурой мы готовы четко выполнять задачу, но пока что у нас нет четко определенных статей, которые свидетельствуют о нарушении законодательства», - констатировал Сурин. Мало того, добавил он, многие псковичи предъявляют полиции претензии по поводу того, что она незаконно разгоняет лошадей в Детском парке.

«То есть вам нравится, что в Детском парке воняет?» - сделал вывод по итогам ответа Сергея Сурина депутат Постнов. Эсер Олег Брячак подчеркнул, что надо по «лошадиному» вопросу принять такое решение, которое устраивало бы всех. «Есть девочки, которые растят лошадей и катают на них детей, чтоб лошадкам купить корм. Наша задача - попросить нового главу администрации Пскова, чтобы он поручил профильному комитету подготовить регламент, как осуществлять эту деятельность - обязать их носить какие-то совки, пакеты, чтоб катали детей в определенном месте, - полагает Брячак. - Несколько лет уже вопрос решить не можем. Давайте сделаем так, чтоб и девчонки зарабатывали, и детишки радовались, и чтоб порядок был».

Сити-менеджер Александр Братчиков согласился с необходимостью отведения места для катания на лошадях, но Детский парк, по его мнению, слишком мал для этих целей. «А в другое место они «переезжать» не хотят», - заметил он.

В конечном счете было решено рассмотреть вопрос с катанием детей на лошадях в Детском парке на профильном комитете гордумы.