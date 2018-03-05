Общество

Коммерческая фирма выразила готовность открыть в Пскове вытрезвитель

Коммерческая фирма выразила готовность открыть в Пскове вытрезвитель. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии гордумы Пскова 6 марта сообщил глава городской администрации Александр Братчиков.

Напомним, вопрос о проволочке в создании в городе вытрезвителя на сегодняшнем заедании поставил депутат от «Яблока» Артур Гайдук. С его правотой согласился эсер Олег Брячак. «Мы видим, что творится на улицах и в приемном покое, есть случаи, когда такие люди нападают на врачей и псковичей. Наверняка можно найти здание, открыть там вытрезвитель, подключив для решения этого вопроса областную администрацию», - полагает Олег Брячак.

«Я как бывший депутат областного Собрания знаю, сколько лет этот вопрос муссируется. А сейчас у нас новый врио губернатора, новый глава администрации Пскова, и этот вопрос нужно решать», - добавил эсер.

Сити-менеджер Пскова Александр Братчиков разделил обеспокоенность депутатов по поводу судьбы вытрезвителя, тем более что есть соответствующее поручение правительства в адрес субъектов РФ. «Вытрезвитель создается не в рамках Минздрава или МВД, а в рамках муниципалитета, но у муниципалитетов нет соответствующей правовой основы», - констатировал он.

Наряду с этим Александр Братчиков сообщил, что в городскую администрацию вышла коммерческая организация с инициативой взять открытие вытрезвителя в Пскове на себя, если власти выделят соответствующее финансирование на эти цели. К вопросу об открытии вытрезвителя планируется вернуться после мартовских праздников.