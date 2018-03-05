Общество

Ульяна Михайлова: В рамках работы проекта «Профинтеллект» должна быть сформирована эффективная региональная молодежная политика

«В рамках работы нового проекта «Профинтеллект», старт которому был дан 2-4 марта 2018 года, перед профсоюзным движением Псковской области стоит амбициозная задача создания эффективной молодежной политики в регионе», - заявила на сегодняшней пресс-конференции председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

По словам профсоюзного лидера Псковской области, такую задачу ставят сами молодые профсоюзные активисты, которые сегодня однозначно доводят до сведения областного профсоюзного объединения, что пока на территории области молодежной политики нет. «Есть ее формальные признаки, но нет самой политики, нет молодежного движения, в котором могли бы участвовать те, кто имеет амбиции - влиять на властные решения на территории региона, воздействовать на социальную среду, на своих работодателей, на качество своего рабочего места. Мы полагаем, что Псковский областной совет профсоюзов способен такое молодежное движение в регионе создать. У нас достаточно ресурсов, у нас хорошие партнерские отношения с нашими лечебно-профилактическими и оздоровительными учреждениями, на базе которых мы сегодня и проводим встречи в рамках проекта «Профинтеллект». Эти ресурсы помогают нам создавать гармоничный микс интеллектуальной работы, оздоровительных, спортивных и культурно-просветительских мероприятий», - подчеркнула Ульяна Михайлова.

Она напомнила, что для участия в первой встрече на площадке «Профинтеллект» были приглашены лучшие из лучших. «Это те ребята, за которыми мы наблюдали в течение 2017 года, не только в контексте работы «Школы молодого лидера», но и во взаимодействии с Псковским облсовпрофом. Мы отмечали участие в коллективных действиях, которые организовывало областное профсоюзное объединение, помощь в организации досуга для своих товарищей и другой работе. По большому счету, на первый этап «Профинтеллекта», который прошел в «Голубых озерах», мы пригласили самых неравнодушных. Работа с ними на новой креативной площадке позволила нам создать фактически новый пласт работы профсоюзного движения, который поможет поднимать авторитет нашей организации, вывести Псковский областной совет профсоюзов на новый уровень», - считает председатель облсовпрофа.

Заместитель заведующего отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий по социально-психологической работе Псковского облсовпрофа Валерия Мишакова отметила, что группа, работавшая в рамках «Профинтеллекта» в «Голубых озерах», проявила максимальную творческую активность. «Достаточно сказать, что эти 19 ребят из Великих Лук, Куньинского, Новосокольнического районов смогли за весьма короткое время создать годовой календарный план мероприятий, в котором отразили свои главные интересы – от участия в памятных мероприятиях, праздниках, спортивных соревнованиях до правовой защиты молодых специалистов на их первом рабочем месте», - сказала Валерия Мишакова. И добавила, что, по итогам психологической диагностики данная группа молодежи показала наилучшие результаты: «Я в своей практике редко встречаю людей, которые настолько устойчивы психологически и конфликтологически. Они действительно способны к абсолютно самостоятельной работе, к планированию своей деятельности и деятельности своего окружения. Они проявляют не только инициативу, но и гибкость во всех сферах – не только профессиональной, но и личностной. В конфликте они все без исключения применяют такую стратегию поведения, как сотрудничество, что является самой оптимальной и эффективной стратегией поведения».

Председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Андрей Стегний также отметил, что «все мероприятия в рамках первой встречи на площадке «Профинтеллект» оказались очень эффективными. Ребята откровенно порадовали и своими способностями учиться, и своими идеями, проектами, которые, я убежден, обязательно будут реализовываться на территории Псковской области и Российской Федерации».