Общество

7,5 тысяч км проехали госинспекторы Полистовского заповедника в ходе патрулирования особо охраняемой природной территории за два зимних месяца

7 тысяч 570 километров проехали государственные инспекторы Полистовского заповедника в ходе патрулирования особо охраняемой природной территории за два зимних месяца 2018 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, всего в январе и феврале было совершено 40 рейдов, в ходе которых 6 тысяч км было пройдено на автотранспорте - УАЗах и «Трэоперколах», и 1 тысяч 570 км - на снегоходах. В самых труднодоступных участках патрулирование проводилось пешком. Рейды прошли как вдоль границ заповедника, так и на его территории - инспектировались внутриболотные озера и острова.

Еще одно важное охранное мероприятие, проведенное госинспекторами оперативных групп – установка знаков на границе Полистовского заповедника. 50 знаков было установлено вдоль восточной границы заповедника на протяжении более чем 20 км. Еще 4 знака, информирующие о приближении к границе заповедника, появились на дороге Цевло-Полисто.

Как отмечают сотрудники опергрупп, в этом году люди стали более законопослушными – зимой не было выявлено нарушений природоохранного режима. Посещали охраняемую территорию только граждане, оформившие соответствующие разрешения на проезд на оз. Полисто на рыбалку. Таких разрешений с начала года было выдано 9.

Кроме патрулирования территории сотрудники отдела охраны занимались установкой и обслуживанием фотоловушек, предназначенных как для контроля соблюдения заповедного режим, так и для наблюдений за жизнью дикой природы. Также проводились необходимые ремонтные и хозяйственные работы, расчищались дороги в охранной зоне, использующиеся для проведения охранных и научных мероприятий заповедника.

Кроме того, госинспекторы опергрупп Полистовского заповедника помогали научному отделу в проведении зимних маршрутных учетов животных - всего было пройдено 5 учетных маршрутов, протяженностью 10-15 км каждый.

Во время проведения рейдовых мероприятий были зафиксированы встречи с обитателями Полистовского заповедника и их многочисленными следами: отмечено начало гона у волков, на болотных островах были замечены лоси, а также краснокнижные белые куропатки.