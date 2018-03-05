Общество

Вера Емельянова: Средства правительства пойдут на модернизацию детских поликлиник в Пскове и Великих Луках

Средства, выделенные региону в соответствии с поручением Правительства РФ, пойдут на обновление материально-технической базы двух детских поликлиник в Пскове и в Великих Луках. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

О поддержке детских поликлиник и сельской медицины говорилось на прошлой неделе в ходе визита в Псковскую область вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец. По итогам рабочей встречи вице-премьера с врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым были направлены соответствующие обращения в Министерство здравоохранения РФ. «Сегодня мы видим, что ведомство оперативно отреагировало на ситуацию в регионе. Выделенные средства помогут существенно улучшить качество и доступность медпомощи для детей и для жителей села», — сказала Вера Емельянова.

По ее словам, решение правительства о выделении субсидий позволит продолжить работу по снижению младенческой смертности и сокращению случаев детских заболеваний.

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Кроме того, федеральные средства будут направлены на приобретение передвижных медкомплексов для оказания деревень и поселков с численностью до 100 человек, на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек, которые находятся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и не имеют собственной врачебной амбулатории или ФАПа.

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Напомним, сегодня на сайте правительства РФ были размещены постановления о бюджетных ассигнованиях на развитие материально-технической базы детских поликлиник и медицинской помощи в сельской местности. Согласно документам Псковская область получит на эти цели в общей сложности более 200 млн рублей.