Общество

В 2017 году Детский фонд оказал адресную помощь 5,5 тысячам детей из нуждающихся семей в Псковской области

За 12 месяцев 2017 года Псковским областным отделением Российского детского фонда оказана адресная помощь 5 462 детям из нуждающихся семей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, 178 раз за четыре квартала 2017 года фондом оказывалась различная помощь (мебель, игрушки, школьные принадлежности, строительные материалы, оборудование и сладости) детским учреждениям области (школам-интернатам, социальным приютам, детским домам и т. п.).

2 184 малообеспеченных семьи области получили различного вида адресную социальную поддержку от фонда. Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказано вещевой помощи на общую сумму 3 млн 192,8 тыс. рублей.

Работниками и волонтерами фонда за 12 месяцев 2017 года организовано детских мероприятий, праздников, выставок, спектаклей и экскурсий для 4 786 детей.