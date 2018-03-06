Общество

В России могут обязать общепит использовать йодированную соль

Минздрав предлагает с 1 января 2019 года сделать обязательным использование йодированной соли при приготовлении пищи и досаливании в организациях общепита, образовательных, культурных, медицинских учреждениях и воинских частях, а также при выпечке потребляемых там хлебобулочных изделий, сообщает «Интерфакс».

Соответствующий законопроект, вносящий изменения в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», размещен на портале нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.

В соответствии с проектом, статья 15 должна быть дополнена частью 4, согласно которой при приготовлении пищевых продуктов и для досаливания в организациях: общественного питания, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских и культуры, - должна использоваться пищевая поваренная соль, обогащенная йодатом калия. То же относится и к воинским частям. «За исключением случаев использования отдельных видов соли, перечень которых устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», - уточняется в законопроекте.

Кроме того, хлебобулочные изделия, используемые в вышеперечисленных организациях «должны быть произведены с использованием пищевой поваренной соли, обогащенной йодатом калия».

Также Минздрав предлагает обязать розничных продавцов поваренной соли обязательно иметь в ассортименте и соль, обогащенную йодатом калия.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время проблема возникновения заболеваний, связанных с дефицитом йода, остается одной из актуальных в нашей стране.

Так, по информации Эндокринологического научного центра Минздрава России дефицит йода на всей территории РФ приводит к тяжелым последствиям: ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы. Причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей является недостаточное поступление йода с пищей.

В условиях йодного дефицита возрастает риск рака щитовидной железы, регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма.

По данным Минздрава, распространенность йододефицитных нарушений среди городского населения составляет 10-15%, а среди сельского населения - 13-35%.

В принятой в начале 90-х годов резолюции Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) нашла отражение чрезвычайно высокая медико-социальная значимость недостаточности йода в питании населения. В Минздраве напомнили, что йод относится к тем микроэлементам, которые не обладают способностью накапливаться в организме и, следовательно, должны постоянно поступать в организм человека с пищей.

«Проведение массовой профилактики йододефицитных заболеваний за счет производства и продажи йодированной соли - наиболее эффективный метод, рекомендованный ВОЗ. В здравоохранении не существует более экономически эффективной программы профилактики распространенных неинфекционных заболеваний», - подчеркивает разработчик.

В 1990 году на Всемирной встрече в Нью-Йорке, мировые лидеры приняли план действий по реализации Конвенции о правах ребенка. Подписавшие и ратифицировавшие Конвенцию страны, в том числе и РФ, взяли на себя обязательство устранить заболевания, связанные с дефицитом йода.

«В настоящее время в 95 из 130 стран мира, где существовал дефицит йода, принято законодательство по всеобщему (обязательному) йодированию соли (в т.ч. страны СНГ). В Российской Федерации такого закона нет», - констатировали в министерстве.

Между тем, фактическое среднее потребление йода жителем России по-прежнему составляет всего 40 - 80 мкг в день, что в 3 раза меньше установленной нормы (150-250 мкг). В целом в РФ йодированную соль потребляют менее 30% населения.

В Минздраве подсчитали, что ежегодные затраты только на лечение и медико-социальную реабилитацию пациентов с заболеваниями щитовидной железы, связанными с дефицитом йода, составляют более 275 млрд рублей. «Это более чем в пять раз превышает затраты на все мероприятия по профилактике, диагностике и лечению всех йододефицитных заболеваний в РФ и в 780 раз больше, чем расходы на устранение всех йододефицитных заболеваний путем всеобщего йодирования соли», - отмечает разработчик закона.

По данным медиков, популяционная профилактика заболеваний, связанных с дефицитом йода, позволяет предотвратить отставание детей в физическом и психическом развитии, устранить инвалидизацию, связанную с йододефицитным кретинизмом и умственной отсталостью, уменьшить частоту асоциальных форм девиантного поведения детей из-за снижения интеллекта. Кроме того, значительно снизить частоту различных заболеваний щитовидной железы, многих врожденных пороков развития, невынашивания беременности и детской смертности.

По подсчетам авторов закона, «суммарное потребление за счет йодированной соли и хлеба, изготовленного с ее использованием, обеспечит около 90% от рекомендуемого суточного потребления йода».

«Учитывая относительно высокое (по сравнению со странами Западной Европы, США, Австралии и Новой Зеландии) потребление хлебобулочных изделий в РФ, особенно в сельской местности, где дефицит йода наиболее выражен, можно полагать, что в России будет достигнуто оптимальное обеспечение питания основных групп населения йодом», - указано в пояснительной записке.

Проект ФЗ не ограничивает права граждан и предусматривает осуществление как массовой, так и индивидуальной профилактики йододефицитных заболеваний, носит сбалансированный характер и не возлагает дополнительного бремени на бюджетную систему РФ, а также пищевую промышленность, отмечается в документе.

Согласно проекту, закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.