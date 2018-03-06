Общество

Подарки к 8 марта от ЗАО «ЗЭТО» получили жительницы Туричинского дома-интерната

Подарки к 8 марта от Завода электротехнического оборудования получили жительницы Туричинского дома-интерната. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по связям с общественностью ЗАО «ЗЭТО», в Туричинском доме-интернате для престарелых и инвалидов проживает 30 пожилых людей из различных районов Псковской области, нуждающихся в особой заботе и уходе.

«Подопечные учреждения окружены вниманием персонала, им созданы все условия для комфортного проживания, но, как известно, тепла много не бывает, тем более – для одиноких пожилых людей. Поэтому стало уже доброй традицией, что накануне Международного женского дня жительницы Туричинского дома-интерната получают поздравления и подарки от ЗАО "ЗЭТО"», - пояснили на предприятии.

Между тем, заведующая дома-интерната Наталья Тарасенко подчеркнула, что такое внимание со стороны партнеров очень приятно. «Пожилые люди с большой теплотой принимают такие подарки, они довольны, что о них помнят, проявляют участие и, конечно же, это поднимает им настроение», - подчеркнула она и передала искреннюю благодарность генеральному директору ЗАО «ЗЭТО» Денису Мунштукову за доброту, заботу и внимание не только к проживающим в доме-интернате, но и к дружному коллективу работников, которые также не остались без подарков.

Кроме того, как рассказала Наталья Тарасенко, коллектив ЗАО «ЗЭТО» постоянно помогает учреждению в решении различных хозяйственно-бытовых вопросов: ремонте помещений, приобретении необходимой мебели и оборудования. А приезд заводчан с подарками к празднику неизменно становится приятным событием для всех жителей дома-интерната.